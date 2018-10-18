Бойня в Керчи: верующая мама стрелка запрещала сыну развлекаться

Мать керченского стрелка Владислава Рослякова, устроившего кровавую бойню в колледже и убившего 21 человека, была активисткой религиозной организации Свидетели Иеговы и запрещала сыну развлекаться. Об этом в четверг, 18 октября, сообщает телеграмм-канал Mash.
По данным ресурса, с детства Владиславу мать запретила развлекаться, поскольку считала это грехом.
"В школе мальчик не участвовал в самодеятельности, не ходил на кружки и не принимал участия в праздниках. Классная руководительница - Марина Маслова - говорит, что ему нельзя было даже в кино. Иногда Влад нарушал мамины запреты и пробирался к ребятам тайком. За это неизменно получал нагоняй", - говорится в сообщении.
Известно также, что Владиславу не нравились люди с религиозной организации его мамы. Он пытался много времени проводить в школе, где его знали, как тихого и улыбающегося парня.
"Влад учился плохо, на тройки. В девятом классе постоянно ходил в библиотеку - там был компьютер, который мама отказывалась купить. Парень зарегистрировался в соцсети, увлекся панком, навесил на себя браслеты - маме это, конечно, не понравилось. В итоге она пришла к классной руководительнице и спросила, что ей делать с сыном. Та посоветовала купить компьютер. Мать купила, но проблем он не решил", - пишет издание.
Напомним, в результате теракта в Керченском политехническом колледже погиб 21 человек. В больницах находятся более 40 человек, пять из которых – в коме. Сегодня раненых начали развозить в другие города.
Бойню устроил 18-летний студент 4 курса колледжа Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в библиотеке колледжа.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.