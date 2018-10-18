Погибший летчик ВВС США впервые пилотировал Су-27

Американский пилот Сет Неринг, который погиб при крушении Су-27 на учениях в Винницкой области, впервые выполнял полет на самолете данной модели. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения Национальной воздушной гвардии Калифорнии, передает Громадське.

Также отмечается, что 44-летний Неринг впервые участвовал в учениях за рубежом. В целом он имел более 20 лет опыта работы в ВВС США и Национальной воздушной гвардии Калифорнии.

"Он (Неринг) присоединился к армии в декабре 1994 года как начальник экипажа истребителя F-16", − говорится в сообщении.

Пилот не был женат и не имел детей. У Неринга остались мать, отец и сводная сестра.

Напомним, 16 октября в Винницкой области во время учений Чистое небо-2018 произошло крушение истребителя четвертого поколения Су-27. Оба пилота, среди которых военнослужащий США, погибли.

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Источник: korrespondent.net