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18. 10. 2018

Погибший летчик ВВС США впервые пилотировал Су-27

 
Американский пилот Сет Неринг, который погиб при крушении Су-27 на учениях в Винницкой области, впервые выполнял полет на самолете данной модели. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения Национальной воздушной гвардии Калифорнии, передает Громадське.
 
Также отмечается, что 44-летний Неринг впервые участвовал в учениях за рубежом. В целом он имел более 20 лет опыта работы в ВВС США и Национальной воздушной гвардии Калифорнии. 
 
"Он (Неринг) присоединился к армии в декабре 1994 года как начальник экипажа истребителя F-16", − говорится в сообщении.
 
Пилот не был женат и не имел детей. У Неринга остались мать, отец и сводная сестра.
 
Напомним, 16 октября в Винницкой области во время учений Чистое небо-2018 произошло крушение истребителя четвертого поколения Су-27. Оба пилота, среди которых военнослужащий США, погибли. 
 
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Источник: korrespondent.net

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