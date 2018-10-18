В Орше пройдут «Виноградник» и «Закхей»

В Орше 27 октября на базе костела святого Иосифа состоится очередной католический «Виноградник» на тему «Научиться ждать».

Начало в 10.30, окончание в 21 часов.

С 29 октября по 2 ноября пройдет курс «Закхей» для старшеклассников (9-11 классы). Начало в понедельник в 13.00, окончание в пятницу в 13.30. Запись обязательна до 26 октября.

Вся дополнительная информация и запись по номеру +37529 713-02-33 (о. Александр Жерносек МIС), сообщает catholicnews.by.

Источник: krynica.info