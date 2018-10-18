Митрополит Кондрусевич: Инициатива «Бацькаўшчыны» относительно беатификации Скорины – неправомочна

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич озвучил заявление в ответ на предложение Объединения белорусов мира «Бацькаўшчына» начать сбор писем с просьбой инициировать процесс беатификации Франциска Скорины.

Напоминая, что Католическая Церковь с большим уважением относиться к личности и заслугам белорусского первопечатника Франциска Скорины, иерарх уточняет, что процедура беатификации (процесс провозглашения блаженным) в Католической Церкви очерчивается Апостольской Конституцией Divinus perfectionis Magister Папы Иоанна Павла II. Согласно этому документу, беатификационный процесс может начать только епископ того места, где похоронен человек, о беатификации которого идет речь, сообщает catholic.by.

«К сожалению, точно неизвестно, где похоронен Франциск Скорина. Этот факт пока не дает никаких шансов на начало процесса его беатификации», – объясняет глава Католической Церкви Беларуси.

«Церковное законодательство предусматривает много других условий для начала беатификационного процесса, и одной из главных является убеждение Божьего народа в святости этого человека и в героизме добродетелей, которые он практиковал в земной жизни. Кроме того, с момента смерти кандидата для беатификации должен существовать его культ среди верующих», – напоминает митрополит Кондрусевич.

Также архиепископ Кондрусевич объясняет, что Конференция католических епископов в Беларуси не давала никаких полномочий кс. канонику Владиславу Завальнюку собирать материалы для инициирования процесса беатификации Франциска Скорины. Таким образом, инициатива «Бацькаўшчыны» является неканоническим действием и не имеет никакой юридической силы в Католической Церкви.

Источник: krynica.info