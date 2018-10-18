Семинаристы из Гродно организовали школьный футбол в соседних с Гродно деревнях

Семинаристы католической Гродненской духовной семинарии вместе с префектом о. Андреем Лишко 17 октября встретились с учениками школ в деревнях Больтишки и Пелесы.

В планы семинаристов входило сыграть в футбол с командами обеих школ, сообщает catholic.by.

Все участники мини-турнира получили маленькие подарки, а затем могли пообщаться с будущими священниками об их жизненном выборе.

Источник: krynica.info