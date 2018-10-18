В Минске 17-18 ноября – семинар для всех о воспитании детей

В Минске в Центре семьи при костеле Матери Божьей Будславской 17-18 ноября пройдет семинар для родителей, учителей и воспитателей «Воспитание детей».

Лекции прочтет профессор Люблинского католического университета доктор психологических наук Гражина Сошыньска, сообщает catholic.by.

Предварительная запись по телефонам +375 33 625 14 61, +375 29 625 14 61.

Темы лекций – «Роль и ответственность родителей за религиозное воспитание детей», «Границы, нормы и принципы в процессе воспитания», «Что делать родителям: наказание или награда», «Детские ссоры. Непослушание. Обман. Неподобающее поведение в публичных местах». Состоятся дискуссии, работа в группах, презентация книги «Воспитание с любовью».

Источник: krynica.info