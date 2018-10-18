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18. 10. 2018

В Украине сократилась численность населения

Численность наявного населения Украины за восемь месяцев (с января по август 2018 года) сократилась на 152,4 тысячи лиц. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, по состоянию на 1 сентября текущего года численность населения в Украине составила 42,23 миллиона человек.

В Госстате указали, что существенным остается превышение количества умерших над количеством рожденных.

"На 100 умерших − 58 рожденных", − отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в декабре 2019 года в Украине проведут пробную перепись населения.

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Источник: korrespondent.net

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