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19. 10. 2018

Трамп считает, что саудовский журналист мертв

 
Президент США Дональд Трамп заявил, что саудовский журналист Джамаль Хашукджи, скорее всего, мертв, сообщил телеканал CNN.
 
"По-моему, выглядит именно так, это очень грустно. Определенно так выглядит", − отметил американский лидер.
 
Он также пообещал, что администрация США доберется в этой ситуации "до самого дна" и пообещал в ближайшее время выпустить заявление по факту инцидента.
 
Президент США подчеркнул, что виновных в случившемся ждут "очень жесткие" последствия.

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Источник: korrespondent.net

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