В РФ арестовали "вице-премьера Крыма"

Басманный суд Москвы принял решение об аресте до 16 декабря так называемого "вице-премьера Крыма" Виталия Нахлупина. Об этом в четверг, 18 октября сообщило РБК.

Отмечается, что Нахлупину инкриминируют систематическое получение взяток. По словам обвинителей, в процессе допросят множество свидетелей.

"Часть суммы взяток, получение которых ему вменяется, до настоящего времени не обнаружена. Мы предполагаем, что он может воспользоваться этими средствами, чтобы покинуть страну", − сообщил следователь.

При этом сам обвиняемый в суде пытался объяснить свои действия сложной жизненной ситуацией, ссылаясь на больного ребенка.

Напомним, Нахлупин был задержан в Москве 17 октября.

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Источник: korrespondent.net