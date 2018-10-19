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19. 10. 2018

Венесуэла высылает из страны поверенную в делах Эквадора

 
Власти Венесуэлы объявили персоной нон грата поверенную в делах Эквадора. Об этом в четверг, 17 октября, сообщило внешнеполитическое ведомство страны.
 
По данным МИД, поверенная в делах Эквадора в Венесуэле Элисабет Мендес объявляется персоной нон грата и должна покинуть территорию страны в течение 72 часов.
 
"Правительство Венесуэлы может только отвергать систематическое вмешательство в свои дела со стороны президента Эквадора Ленина Морено, а также выдворение своего посла из Кито, в связи с чем вынуждено принять аналогичную меру в отношении поверенной в делах Эквадора в Венесуэле Элисабет Мендес, которая объявляется персоной нон грата", − говорится в заявлении ведомства.
 
Ранее правительство Эквадора приняло решение выслать из страны посла Венесуэлы.
 
Причиной этому послужило выступление венесуэльского министра связи и информации Хорхе Родригеса на сессии Генеральной ассамблеи ООН, в котором он обвинил президента Эквадора во лжи относительно миграции из Венесуэлы.
 
По данным Морено, Эквадор каждый день принимает у себя шесть тысяч венесуэльцев, бегущих от кризиса.
 
Как сообщал Корреспондент.net, жители Венесуэлы вынуждены просить убежища в Бразилии, Эквадоре, Перу и других странах из-за тяжелой экономической ситуации. По некоторым подсчетам, число экономических беженцев из Венесуэлы превысило миллион человек.
 
В конце августа Эквадор на 45 дней разрешил венесуэльцам въезжать в страну без паспорта.

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Источник: korrespondent.net

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