Венесуэла высылает из страны поверенную в делах Эквадора

Власти Венесуэлы объявили персоной нон грата поверенную в делах Эквадора. Об этом в четверг, 17 октября, сообщило внешнеполитическое ведомство страны.

По данным МИД, поверенная в делах Эквадора в Венесуэле Элисабет Мендес объявляется персоной нон грата и должна покинуть территорию страны в течение 72 часов.

"Правительство Венесуэлы может только отвергать систематическое вмешательство в свои дела со стороны президента Эквадора Ленина Морено, а также выдворение своего посла из Кито, в связи с чем вынуждено принять аналогичную меру в отношении поверенной в делах Эквадора в Венесуэле Элисабет Мендес, которая объявляется персоной нон грата", − говорится в заявлении ведомства.

Ранее правительство Эквадора приняло решение выслать из страны посла Венесуэлы.

Причиной этому послужило выступление венесуэльского министра связи и информации Хорхе Родригеса на сессии Генеральной ассамблеи ООН, в котором он обвинил президента Эквадора во лжи относительно миграции из Венесуэлы.

По данным Морено, Эквадор каждый день принимает у себя шесть тысяч венесуэльцев, бегущих от кризиса.

Как сообщал Корреспондент.net , жители Венесуэлы вынуждены просить убежища в Бразилии, Эквадоре, Перу и других странах из-за тяжелой экономической ситуации. По некоторым подсчетам, число экономических беженцев из Венесуэлы превысило миллион человек.

В конце августа Эквадор на 45 дней разрешил венесуэльцам въезжать в страну без паспорта.