СМИ: В Турции ищут останки саудовского журналиста

Турецкая полиция ищет останки пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, в лесах на окраинах Стамбула и на побережье Мраморного моря. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в турецком правительстве.

Отмечается, что в четверг, 18 октября, турецкие специалисты во второй раз обыскали саудовское консульство в Стамбуле, а также резиденцию генконсула Саудовской Аравии. Отмечается, что в четверг, 18 октября, турецкие специалисты во второй раз обыскали саудовское консульство в Стамбуле, а также резиденцию генконсула Саудовской Аравии.

В ходе осмотра они собрали множество образцов, которые проверят на наличие следов ДНК Хашукджи.

Саудовская Аравия опровергает утверждения турецких официальных лиц о том, что Хашукджи был убит в здании посольства, а от его тела избавились.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что саудовский журналист, скорее всего, мертв.

Напомним, об исчезновении Хашукджи стало известно 3 октября. Турецкие правоохранители полагают, что журналиста убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, когда он прибыл оформить документы, необходимые для вступления в брак.

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Источник: korrespondent.net