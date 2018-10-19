Лента RSS
Подписаться на ленту
19 октября 2018, пятница, 05:19
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,43
19. 10. 2018

США намерены укрепить страны Запада

 
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл подчеркнул, что на протяжении долгого времени Запад не воспринимал конкуренцию за влияние в Восточной Европе. Об этом он заявил выступая на конференции в Атлантическом совете 17 октября, сообщает РБК.

По его словам, теперь перед США стоит задача по укреплению стран Европы, чтобы противостоять растущему влиянию соперников, прежде всего России и Китая. И чтобы достигнуть этой цели, необходимо поддержать государства, которые "пытаются отстоять свою независимость" перед лицом угрозы суверенитету, такие, как Украина и Грузия.
 
Митчелл подчеркнул, что странам Центральной Европы угрожает "политическое и экономическое проникновение" во внутренние дела, что может расколоть НАТО.
 
В связи с этим дипломат озвучил принципы, на которых будет строиться стратегия США по отношению к Центральной и Восточной Европе.
 
Так, Вашингтон будет добиваться "позитивного влияния" за рубежом посредством своего имиджа могущественной демократии.
 
Также США ожидают, что страны-союзники будут противостоять соперникам Штатов. 
 
"Западная Европа не может продолжать усиливать свою энергетическую зависимость от той самой России, от которой ее защищает Америка", − привел пример дипломат указывая на поддержку Северного потока-2
 
Следующий принцип − уважение территориальной целостности и суверенитета союзников: Украины, Грузии "и даже Беларуси".
 
Вашингтон также ожидает, что государства будут уважать права своих соседей.
 
"Мы не признаём территориальную агрессию России против соседней Украины, и мы не приемлем хищнического давления Китая через займы Центральной и Восточной Европе", − подытожил Митчелл.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Анекдот все анекдоты

Самые умные птицы и на лето остаются в тёплых краях.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.