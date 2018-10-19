США намерены укрепить страны Запада

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл подчеркнул, что на протяжении долгого времени Запад не воспринимал конкуренцию за влияние в Восточной Европе. Об этом он заявил выступая на конференции в Атлантическом совете 17 октября, сообщает РБК.



По его словам, теперь перед США стоит задача по укреплению стран Европы, чтобы противостоять растущему влиянию соперников, прежде всего России и Китая. И чтобы достигнуть этой цели, необходимо поддержать государства, которые "пытаются отстоять свою независимость" перед лицом угрозы суверенитету, такие, как Украина и Грузия.

Митчелл подчеркнул, что странам Центральной Европы угрожает "политическое и экономическое проникновение" во внутренние дела, что может расколоть НАТО.

В связи с этим дипломат озвучил принципы, на которых будет строиться стратегия США по отношению к Центральной и Восточной Европе.

Так, Вашингтон будет добиваться "позитивного влияния" за рубежом посредством своего имиджа могущественной демократии.

Также США ожидают, что страны-союзники будут противостоять соперникам Штатов.

"Западная Европа не может продолжать усиливать свою энергетическую зависимость от той самой России, от которой ее защищает Америка", − привел пример дипломат указывая на поддержку Северного потока-2.

Следующий принцип − уважение территориальной целостности и суверенитета союзников: Украины, Грузии "и даже Беларуси".

Вашингтон также ожидает, что государства будут уважать права своих соседей.

"Мы не признаём территориальную агрессию России против соседней Украины, и мы не приемлем хищнического давления Китая через займы Центральной и Восточной Европе", − подытожил Митчелл.

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Источник: korrespondent.net