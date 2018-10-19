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19. 10. 2018

Балуха этапировали в колонию Керчи

 
Украинец Владимир Балух прибыл в Керченскую колонию в аннексированном Крыму. Об этом в четверг, 18 октября, сообщил сайт Крым.Реалии со ссылкой на заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.
 
Официального подтверждения данной информации пока нет. Ранее жена Балуха Наталья сообщила, что его должны этапировать в Керченскую колонию.

Как сообщал Корреспондент.net, в начале октября Балух решил прекратить голодовку. Перед этим Верховный суд аннексированного Крыма сократил на месяц срок его заключения.

Напомним, Балуха задержали 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ заявили, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

По данным правозащитников, мужчина пострадал из-за своей проукраинской позиции.

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Источник: korrespondent.net

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