В Армении назначили дату выборов премьер-министра

В Армении уже на следующей неделе состоится первый тур голосования по выборам премьер-министра страны. Об этом сообщает Интерфакс в пятницу, 19 октября.

"Специальное заседание, на котором пройдут выборы премьер-министра, назначено на 24 октября", - сообщили в аппарате Национального Собрания Армении.

Ранее на этой неделе премьер Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. В тот же день президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства.

Согласно Конституции Армении, после отставки премьер-министра и правительства фракции парламента должны в семидневный срок выдвинуть нового кандидата на пост премьера. Если парламент во время голосования не избирает премьера, то опять в семидневный срок проводятся новые выборы. В случае неизбрания премьера во второй раз парламент распускается силой закона.

В соответствии с Конституцией, внеочередные выборы парламента проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем 45 дней после роспуска законодательного органа.

День выборов назначает президент страны после роспуска парламента.

Напомним, Пашинян заявил, что подаст в отставку после того, как вступят в силу указы об увольнении министров и губернаторов, представляющих партии Процветающая Армения и Дашнакцутюн.

Представители обеих партий проголосовали за поправки в регламент Национального собрания страны, усложняющие процедуру роспуска парламента. Это вызвало многотысячные демонстрации в Ереване.

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Источник: korrespondent.net