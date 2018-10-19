Итоги 18.10: Климатическая угроза и шаг к бюджету

Депутаты не отменили призыв по санкциям к телеканалам

Верховная Рада не поддержала инициативу об отмене результатов голосования за обращение к СНБО с рекомендацией ввести санкции против телеканалов 112 Украина и NewsOne.

Теперь спикер парламента Андрей Парубий может подписать соответствующее постановление, которое вступит в силу со дня публикации.

Госстат сообщил о сокращении численности украинцев с начала года

Численность наявного населения Украины за восемь месяцев (с января по август 2018 года) сократилась на 152,4 тысячи лиц.

По состоянию на 1 сентября текущего года численность населения в Украине составила 42,23 миллиона человек.

Рада предварительно одобрила проект госбюджета на 2019 год

Верховная Рада приняла за основу и в целом проект постановления № 9000-П о выводах и предложениях к проекту Бюджета на 2019 год.

Документ за основу поддержали 242 нардепа, а в целом − со второй попытки 240 депутатов.

Корреспондент.net . выяснил, чего следует ожидать от бюджета на следующий год.

Парламент одобрил Кодекс по процедурам банкротства

Верховная Рада одобрила Кодекс Украины по процедуре банкротства, который внедряет в стране институт банкротства физических лиц. За принятие документа во втором чтении и в целом проголосовали 237 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Принятый Кодекс, в частности, устанавливает пятилетний период реструктуризации ипотечных валютных кредитов и отменяет мораторий на взыскание квартир у неплательщиков по кредитам.

Ученые заявили о катастрофическом таянии арктических ледников

Ученые NASA заявили о практически полном исчезновении многолетнего арктического ледяного покрова. В настоящее время его место занимает тонкий лед.

Отмечается, что свыше 70% арктического ледяного покрова теперь являются сезонным явлением.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата выпустила доклад, в котором говорится, что у человечества осталось 12 лет, чтобы остановить непоправимый ущерб в связи с потеплением.

Корреспондент.net разбирался в подробностях экологической ситуации.

Госдума РФ приняла заявление по ситуации в Украине Государственная Дума России приняла заявление Об обострении ситуации на Украине, в котором говорится о ситуации на Донбассе, автокефалии и русском языке.

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Источник: korrespondent.net