В Кропивницком двое мужчин собрали во дворе десятки тонн мусора

В Кропивницком двое мужчин – отец и сын – за семь лет накопили во дворе дома кучи мусора выше человеческого роста. Когда хлам начал выпадать через забор, соседи забили тревогу, говорится в сюжете ТСН за четверг, 18 октября.

Отмечается, что сначала мужчины позакладывали мусором семь соток огорода, потом придомовой участок, оставляя в кучах отходов узенькие проходы-лабиринты. Мужчины оба глухонемые, через переводчика сын объяснил – этот мусор он планировали использовать для отопления дома.

"Мы им говорили, даже не за двор говорили, а чтобы из переулка убрали это все", - возмущается соседка Светлана Терещенко.

Когда весь этот хлам начал выпадать через забор, на чужие участки и проезжую часть, соседи забили тревогу. На место выехала комиссия из городского совета. Из муниципалитета прибыла целая комиссия, и увиденное чиновников поразило.

"Никакое законодательство не запрещает им носить мусор на свой частный земельный участок. Но есть нормы поведения в обществе, есть государственные санитарные нормы, нормы пожарной безопасности – и здесь все это нарушено", - сказал глава специнспекции Андрей Максюта.

Через несколько часов переговоров чиновники и владельцы двора пришли к согласию: власть пообещала вывезти мусор, а также оформить субсидию на уголь, ведь каждый из мужчин получает всего полторы тысячи гривен пенсии по инвалидности.

Только по приблизительным подсчетам, чтобы вывезти собранный за годы хлам понадобится с полсотни грузовиков. В горсовете собираются организовать целый штаб для проведения этой операции.

Ранее сообщалось, что президент Эстонии убрала мусор в парке Днепра. Керсти Кальюлайд приняла участие во Всемирном дне уборки. Она заявила, что в городском парке очень много бутылок от алкоголя и воды.

Также стало известно, что в Херсонской областной клинической больнице мертворожденных детей считали биомусором и годами выбрасывали на свалку.

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Источник: korrespondent.net