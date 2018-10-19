Из поезда, который следовал из Николаева в Киев, пришлось эвакуировать около 800 пассажиров, поскольку один из них заявил, что у него в сумке якобы находится взрывное устройство. Об этом сообщило управление Нацполиции в Николаевской области вечером в четверг, 18 октября.

Отмечается, что к правоохранителям обратился начальник поезда и сообщил о пассажире с взрывчаткой. Поэтому поезд остановили на одной на станции на Явкино в селе Доброе Баштанского района и провели эвакуацию пассажиров.

Полицейские и взрывотехники, которые прибыли на место происшествия, взрывчатки у пассажира не нашли. Злоумышленником оказался 36-летний пьяный мужчина, его задержали.

"Действия мужчины подпадают под признаки ст. 259 (Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями), что наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет", - заявили в полиции.

Cмотрите фотогалерею: Из поезда Николаев-Киев эвакуировали 800 человек из-за "минирования"

Ранее сообщалось, что на киевском вокзале из поезда Киев-Мариуполь эвакуировали 700 пассажиров из-за ложного сообщения о заминировании.

Накануне стало известно, что во Львове возобновилось "массовое минирование" по телефону. Неизвестные сообщили о "минировании" десяти отелей и фитнес-клубов города.

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Источник: korrespondent.net