Под Ичней за сутки изъяли больше тысячи боеприпасов

В районе взорвавшегося шестого арсенала Минобороны под Ичней Черниговской области за минувшие сутки изъяли 1 тысячу 12 опасных предметов. Всего их нашли 5 тысяч 653. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в пятницу, 19 октября.

"Продолжается очистка прилегающей к арсеналу территории. Проверено и очищено от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала. Очищено 34 из 80 участков разминирования, 16-ти километровую зону загрязнения уменьшено до 10-ти километровой. Изъято 5 тысяч 653 взрывоопасных предмета (за сутки - 1 тысяча 12), отработано 270 сообщений населения о обнаружения боеприпасов (за сутки - пять)", - говорится в сообщении.

Сейчас в районе чрезвычайной ситуации работают силы и средства общей численностью 624 человека и 151 единица техники, в том числе от ГСЧС – 316 человек и 85 единиц техники.

Напомним, в ночь на 9 октября возле города Ичня Черниговской области произошли взрывы на территории складов в/ч А1479 ВСУ, после чего начался пожар, который был ликвидирован вечером 10 октября.

В Военной прокуратуре сообщили, что возбудили уголовное дело по статье о диверсии. Следствие установило, что за несколько дней до взрывов под Ичней за складом наблюдали неизвестные люди в военной форме.

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Источник: korrespondent.net