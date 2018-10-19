В Ровно бастовали таксисты

В Ровно в четверг, 18 октября, произошла забастовка таксистов. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что три сотни водителей вечером, в час пик, прекратили выезжать на заказ. Таким образом они требовали от работодателей повысить минимальную стоимость поездки с нынешних 34 хотя бы до 40 гривен.

По словам таксистов, с ростом цен на топливо они работают почти без прибыли.

Все протестующие - сотрудники одной службы такси. Акцию устроили под администрацией своей компании.

Ранее в Испании таксисты начали бессрочную забастовку против выдачи лицензий компаниям, которые предоставляют автомобили напрокат для платформ Uber или Cabify.

Также сообщалось о забастовке таксистов во Франции.

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Источник: korrespondent.net