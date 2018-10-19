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19. 10. 2018

Отец стрелка из Керчи прокомментировал поступок сына

Отец Владислава Рослякова, который устроил бойню в керченском политехническом колледже, прокомментировал поступок сына. Соответствующее видео с Игорем Росляковым опубликовал Telegram-канал Mash.

"Дьявол - больше ничего. Мама его была Свидетель Иеговы. Раньше он занимался детской литературой. Хомячками, декоративными крысами занимался. Он был ребенком", - сказал мужчина.

Он сообщил, что уже вторые сутки проводит вместе со следователями, которые допрашивают соучеников сына.

"Мне сказали, что он застрелился. Он труп. Труп нельзя прощать или не прощать... Они без меня восемь лет жили. Хоть и мертвый - я его люблю. Он - моя кровинушка. Мой родной сын. Я мечтал о нем", - говорит Игорь Росляков.

Ранее СМИ сообщили, что родителей Рослякова оштрафуют на 500 рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Напомним, в результате теракта в Керченском политехническом колледже погиб 21 человек. В больницах находятся более 40 человек, пять из которых – в коме. 

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Источник: korrespondent.net

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