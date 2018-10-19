Военный вертолет упал на палубу авианосца США

Военный вертолет MH-60 Seahawk утром в пятницу, 19 октября, рухнул на палубу авианосца Рональд Рейган. Об этом пишет Stars and Stripes со ссылкой на ВМС США.

Инцидент произошел в Филиппинском море вскоре после взлета вертолета.

В официальном заявлении ВМС США говорится, что никто серьезно не пострадал. Несколько человек были доставлены другим вертолетом на берег для оказания медицинской помощи, их жизнь вне опасности. Полеты с палубы авианосца возобновлены.

Начато расследование по выяснению причин инцидента.

Ранее на учениях в Винницкой области разбился Су-27. Инцидент произошел во время учебно-боевого полета. Оба пилота погибли.

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Источник: korrespondent.net