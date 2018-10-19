Сирия получила модернизированные комплексы С-300 - СМИ

Россия поставила Сирии три дивизиона С-300ПМ-2, которые отличаются более совершенными многофункциональной радиолокационной станцией, мобильным командным пунктом, а также станцией подсвета и наведения. Об этом в пятницу, 19 октября, пишет газета Известия со ссылкой на источники в министерстве обороны РФ.
По словам источников газеты, не имеет под собой оснований информация о том, что иранские зенитчики будут управлять переданными Сирии зенитными системами.
"Сирийские С-300ПМ-2 и С-300ПМУ-2, которые были поставлены Ирану, - это разные комплексы. Система ПМ-2 - версия, созданная для Вооруженных сил России. "Иранская" ПМУ-2 - экспортный вариант, отличающийся упрощенной схемой и менее сложными режимами управления по сравнению с российской модификацией. Немаловажно и то, что автоматическая система управления (АСУ) экспортного ПМУ-2 не позволяет ей взаимодействовать с российскими средствами ПВО, которые также были переданы Сирии", - пишет издание.
Газета также напоминает, что глубокая модернизация С-300 до уровня С-300ПМ-2 была проведена в середине 2010-х годов. Обновление классической "трехсотки" было обусловлено усложнением боевых задач, которые встали перед войсками ПВО.
Напомним, в ночь на 18 сентября российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит сирийскими ПВО. Погибли 15 военных. В России заявили, что этот инцидент произошел по вине Израиля.
Уже 24 сентября стало известно, что Россия вооружит Сирию ракетами С-300. Поставки предполагалось осуществить в течение двух недель. В ответ Израиль заявил, что С-300 будут уничтожаться, если они будут использованы против его авиации.
Во вторник, 2 октября, стало известно, что российские ЗРК С-300 уже в Сирии. Поставлено 49 единиц техники: локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки. В целом будет поставлено два полка С-300.
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Источник: korrespondent.net
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