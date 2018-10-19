Погода на выходные: похолодание, местами дожди

В Украине в выходные, 20-21 октября, незначительно похолодает. Температурный максимум составит +19 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 20 октября, на всей территории страны будет облачно. Дожди не ожидаются.

Температура воздуха составит от +13 до +19 градусов.

В Киеве также прогнозируется облачность, температура до +15 градусов.

В воскресенье, 21 октября, на западе, севере и востоке пройдет небольшой дождь. В остальных областях ожидается переменная облачность.

Температура составит от +11 до +18 градусов.

В Киеве пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +13 градусов.

Ранее сообщалось, что с пятницы, 19 октября, ожидается похолодание, которое начнется с запада Украины.

Напомним, в Киеве 17 октября климатологи зафиксировали два рекорда - максимальной и среднесуточной температуры воздуха.

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Источник: korrespondent.net