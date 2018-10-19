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19. 10. 2018

На французский корабль упал вертолет, есть пострадавшие

На борту французского десантного корабля Dixmude произошла авария с участием вертолета, в результате которой четверо моряков получили ранения. Об этом говорится на сайте минобороны Франции.

Как отмечается, пострадавшие моряки находились на взлетной палубе корабля, экипаж вертолета смог своевременно покинуть воздушное судно.

Сообщается, что в результате аварии пострадали четыре человека, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

По имеющимся данным, инцидент произошел в ходе учебной тренировки в 130 км от города Дюнкерка.

Отметим, подобный случай произошел сегодня утром в Филиппинско море. Там военный вертолет MH-60 Seahawk рухнул на палубу американского авианосца Рональд Рейган.

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Источник: korrespondent.net

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