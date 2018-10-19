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19. 10. 2018

Движение по трассе Житомир-Винница временно ограничат

Движение на автомобильной дороге, связывающей Житомир и Винницу, в пятницу, 19 октября, ограничат из-за проведения планового взрыва на карьере. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Винницкой области.

Отмечается, что 19 октября с 13:00 до 17:00 на предприятии ЗАО Жежелевский карьер будет проводиться плановый массовый взрыв, в связи с чем вероятны кратковременные ограничения движения транспортных средств по автомобильной дороге М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский в районе села Жежелев.

Напомним, 18 октября на Одесской трассе в Киеве проводилась спецоперация столичных правоохранителей, дорогу перекрывали.

Как сообщалось, в Киеве до 28 октября частично ограничено движение транспорта на Северном мосту в направлении Троещины.

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Источник: korrespondent.net

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