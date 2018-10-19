В Азовском море нашли рухнувший Л-39 без экипажа - СМИ

В акватории Азовского моря обнаружен потерпевший накануне крушение учебный самолет Л-39. Поиски пилота и штурмана продолжаются. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

"Самолет обнаружен, он находится под водой. К поискам экипажа, который по предварительным данным успел эвакуироваться, привлечены около 200 человек. Обследуется и морская, и береговая территория", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь другой источник сказал, что к поискам подключилась авиация. "Поиски летчиков велись всю ночь, с рассветом к работе была привлечена авиация для облета зоны падения самолета", - сказал собеседник агентства.

Как известно, инцидент произошел около 17:00, когда самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Он потерпел крушение в районе населенного пункта Должанская и рухнул в море.

Напомним, на этой неделе в Винницкой области во время учений потерпел крушение Су-27УБ.

По данным Генштаба, жертвами происшествия стали два пилота - украинский и американский военные.

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Источник: korrespondent.net