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19. 10. 2018

В Керчи прощаются с жертвами теракта

В Керчи в пятницу, 19 октября, проходит прощание с жертвами массового убийства в колледже. Об этом пишет Радио Свобода.

На центральную площадь Керчи вынесли 17 гробов.

Сегодня похоронят 18 погибших в керченском колледже. Погибшего жителя села Горностаевка, мусульманина, будут хоронить по мусульманской традиции, без гроба.

На площади им. Ленина собрались тысячи людей, многие плачут.

Предположительное время церемонии прощания с погибшими составит около 2 часов. Затем траурная процессия пройдет по улицам Кирова и Карла Маркса на центральное кладбище.

Cмотрите фотогалерею: В Керчи прощаются с жертвами теракта

Ранее журналисты опубликовали фото всех жертв теракта в колледже Керчи.

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Источник: korrespondent.net

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