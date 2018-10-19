В Керчи в пятницу, 19 октября, проходит прощание с жертвами массового убийства в колледже. Об этом пишет Радио Свобода.

На центральную площадь Керчи вынесли 17 гробов.

Сегодня похоронят 18 погибших в керченском колледже. Погибшего жителя села Горностаевка, мусульманина, будут хоронить по мусульманской традиции, без гроба.

На площади им. Ленина собрались тысячи людей, многие плачут.

Предположительное время церемонии прощания с погибшими составит около 2 часов. Затем траурная процессия пройдет по улицам Кирова и Карла Маркса на центральное кладбище.

Cмотрите фотогалерею: В Керчи прощаются с жертвами теракта

Ранее журналисты опубликовали фото всех жертв теракта в колледже Керчи.

Отец стрелка из Керчи прокомментировал поступок сына

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net