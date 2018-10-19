Медведчук прокомментировал передачу Андреевской церкви

Решение Верховной Рады о передаче Андреевской церкви Константинополю это не только превышение полномочий этого законодательного органа. Об этом заявил лидер общественного движения Украинский выбор - Право народаВиктор Медведчук.
По его мнению, передача Андреевской церкви не может быть предметом законодательного регулирования
"Такое решение является правовым актом индивидуального характера и не может быть предметом законодательного регулирования, поскольку законы определяет порядок общественных отношений в государстве, а не отдельные имущественные вопросы", - отметил Медведчук.
Он также считает, что, передав Андреевскую церковь в пользование Вселенскому патриархату, Верховная Рада превысила свои полномочия.
"Передача в пользование кому-либо объектов государственной собственности не относится к полномочиям Верховной Рады Украины, закрепленных в Конституции Украины. Управление объектами государственной собственности является прерогативой Кабинета министров Украины", - подчеркнул Виктор Медведчук.
Напомним, 12 октября Вселенский патриархат после заседания синода в Стамбуле заявил, что патриарх Варфоломей продолжает процедуру предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви. При этом была снята анафема с предстоятеля УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария. Также решено, что Киевская митрополия была передана Московской патриархии незаконно, и теперь вернется в ведение Константинополя.
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Источник: korrespondent.net
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