Медведчук прокомментировал передачу Андреевской церкви

Решение Верховной Рады о передаче Андреевской церкви Константинополю это не только превышение полномочий этого законодательного органа. Об этом заявил лидер общественного движения Украинский выбор - Право народаВиктор Медведчук.

По его мнению, передача Андреевской церкви не может быть предметом законодательного регулирования

"Такое решение является правовым актом индивидуального характера и не может быть предметом законодательного регулирования, поскольку законы определяет порядок общественных отношений в государстве, а не отдельные имущественные вопросы", - отметил Медведчук.

Он также считает, что, передав Андреевскую церковь в пользование Вселенскому патриархату, Верховная Рада превысила свои полномочия.

"Передача в пользование кому-либо объектов государственной собственности не относится к полномочиям Верховной Рады Украины, закрепленных в Конституции Украины. Управление объектами государственной собственности является прерогативой Кабинета министров Украины", - подчеркнул Виктор Медведчук.

Напомним, 12 октября Вселенский патриархат после заседания синода в Стамбуле заявил, что патриарх Варфоломей продолжает процедуру предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви. При этом была снята анафема с предстоятеля УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария. Также решено, что Киевская митрополия была передана Московской патриархии незаконно, и теперь вернется в ведение Константинополя.

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Источник: korrespondent.net