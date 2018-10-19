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19. 10. 2018

Волкер: США отменили оружейное эмбарго для Украины

США отменили эмбарго на поставки оружия в Украину. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, выступая на Атлантическом совете в Вашингтоне в пятницу, 19 октября, сообщается в Twitter аналитического центра.
 

"Мы сняли эмбарго на поставки оружия в Украину. Это было нечто такое, что несколько лет назад мы считали потенциально провокационным шагом - помогать Украине защищать себя", - сказал он.

Волкер подчеркнул, что снятие эмбарго на поставки оружия касается "сдерживания дальнейшей агрессии".

Также во время выступления спецпредставитель США заявил, что администрация президента Трампа продолжит усиливать давление на Россию, в первую очередь путем введения новых санкций с периодичностью месяц или два. 

Отметим, единственным официальным летальным оружием США, поставленным в Украину, является ПТРК Javelin, которая была поставлена в апреле. Украина получила 35 установок на сумму 47 миллионов долларов.

В начале октября СМИ сообщили, что в Украину поступила крупная партия американского летального оружия и боеприпасов, включая ракеты. 

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Источник: korrespondent.net

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