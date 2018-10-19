Следком России показал последствия бойни в Керчи

Следственный комитет России опубликовал видео осмотра Керченского политехнического колледжа, где 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил массовую бойню, убив 21 человека и ранив около полусотни.

На видео также попал доклад о первых результатах расследования трагедии.

На видео следователи проводят осмотр места происшествия, изымают фрагменты пуль и рассказывают о дальнейших действиях в рамках следствия.

Ранее появилось видео с Росляковым перед самой бойней. Также есть видео из оружейного магазина, где стрелок покупал патроны.

Тем временем, в Керчи проходит прощание с жертвами массового убийства.

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Источник: korrespondent.net