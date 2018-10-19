В Сумской области во двор депутата сельсовета бросили "коктейли Молотова"

В Сумской области во двор депутата Степановского сельсовета бросили "коктейли Молотова". Об этом в пятницу, 19 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

Так, депутат Степановского сельсовета сообщил правоохранителям, что неизвестный бросил ему во двор три бутылки с неизвестной смесью, которые, не долетев до дома, упали на землю и разбились, что вызвало пожар.

По указанному факту открыто уголовное производство.

Ранее в селе Водяное Запорожской области неизвестные пытались сжечь сельский совет, забросав местный орган власти "коктейлями Молотова".

Также сообщалось, что в Киеве неизвестные бросили взрывное устройство в помещение Ощадбанка.

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Источник: korrespondent.net