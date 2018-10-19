Лента RSS
Подписаться на ленту
19 октября 2018, пятница, 14:35
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,43
19. 10. 2018

В Германии в ходе полицейской спецоперации погибли два человека

В Германии два человека погибли и два получили ранения во время операции правоохранительных органов в районе города Бад-Дюркхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Об этом сообщает Bild в пятницу, 19 октября.

Была опасная ситуация и применялось огнестрельное оружие. На данный момент мы не можем сказать больше – сказала пресс-секретарь местной полиции Сандра Гиршт, отказавшись уточнить детали.

По информации издания, оба пострадавших – силовики, которые получили серьезные ранения.

Отмечается, что в Бад-Дюркхайме были слышны выстрелы. Над городом кружат вертолеты правоохранителей.

Накануне сообщалось, что в Германии предотвратили крупный теракт. Террористы ИГИЛ планировали совершить нападение на посетителей одного из музыкальных фестивалей в ФРГ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Самые умные птицы и на лето остаются в тёплых краях.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.