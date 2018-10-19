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19. 10. 2018

В центре Токио 20 полицейских ловили енота

В центре Токио местные жители обнаружили енота, который разгуливал в центре мегаполиса и залез на дерево. Об этом сообщает ТСН в пятницу, 19 октября.

"Хвостатого заметили в восемь вечера в деловом квартале Токио. Голыми руками поймать енота очевидцам не хватило духу. Поэтому на место происшествия вызвали 20 полицейских, которые начали ловить енота", – говорится в сообщении.

В результате инцидента разъяренный енот прокусил палец одному из полицейских. Животное отправили в специальный приют.

Ранее в канадском Торонто енот забрался в жилой дом и опустошил все запасы хлеба на кухне. Только после этого животное покинуло дом.

А в американском городе Оушен-Сити в штате Нью-Джерси енот залез по отвесной стене на высотное здание и упал на землю с высоты примерно девятого этажа.

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Источник: korrespondent.net

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