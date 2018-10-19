РПЦ за границей разорвала отношения с Константинополем

Русская православная церковь за границей объявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его действий в Украине. Об этом говорится в заявлении Архиерейского Синода РПЦЗ, опубликованном на ее сайте.

"В ситуации, когда самой природе канонического православия наносятся тяжелейшие оскорбления, Архиерейский Синод РПЦЗ не имеет иного выбора, как с глубокой скорбью, но и с полной убежденностью объявить о своем согласии с решением Священного Синода Московского патриархата, которым признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разрыв с Константинополем будет продолжаться до тех пор, "пока эта древняя и некогда славная Церковь-Сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти, ей будто бы принадлежащих, не возвратится к православной вере и не прекратит свои беззакония".

Таким образом, говорится в решении, пока нынешняя ситуация будет оставаться неизменной, духовенство РПЦЗ не может служить в любом приходе Константинопольской церкви либо приглашать священнослужителей этой Церкви сослужить в храмах РПЦЗ.

Также мирянам не дозволяется причащаться в храмах Константинопольского патриархата. Кроме того, РПЦЗ не будет принимать участие в богословских церковных собраниях, которые возглавляют или сопредседателями которых являются архиереи и священники Константинополя.

Архиерейский Синод РПЦЗ призывает верующих усилить молитвы за церковный мир, а глав Православных церквей - "собраться вместе, чтобы достичь подлинного, канонического решения назревших вопросов".

Напомним, 15 октября РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение было принято из-за начала процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.

По мнению представителя Киевской Патриархии, ситуация "рано или поздно будет исправлена и РПЦ вернется в общение".

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Источник: korrespondent.net