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19. 10. 2018

Меркель и Макрона заметили в баре Брюсселя

Канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона заметили в баре в Брюсселе. Об этом говорится в сюжете ТСН от пятницы, 19 октября.

Отмечается, что после напряженных переговоров о Brexit в бар в центре города зашли канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, а еще премьеры Бельгии и Люксембурга.

Они пили пиво и ели картофель фри.

Ранее Меркель рассказала, насколько готово соглашение между ЕС и Великобританией по Brexit.

Также сообщалось, что лидеры стран-членов Евросоюза отменили экстренный саммит по Brexit, который был запланирован на 17-18 ноября.

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Источник: korrespondent.net

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