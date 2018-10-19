США отменили санкции против главы Роскосмоса - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа временно снимет санкции с генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, введенные в 2014 году. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщил директор NASA Джим Брайденстайн, передает ТАСС.

По его словам, администрация Трампа пошла на такие меры для установления между сторонами крепких рабочих отношений в космической сфере, чтобы он мог совершить поездку в США по приглашению NASA.

"Мы провели работу по ряду направлений. И добились его [временного] вывода [из-под санкций] с тем, чтобы он прибыл сюда и встретился с представителями NASA, а также с некоторыми нашими подрядчиками", - заявил глава NASA.

В пресс-службе Роскосмоса, как передает РИА Новости, подтвердили факт переговоров о возможности поездки Рогозина в США. В корпорации отметили, что пока не получали каких-либо документов по поводу снятия санкций со своего гендиректора.

В начале октября Брайденстайн побывал в Москве, а также посетил космодром Байконур. В рамках визита он впервые встретился с Рогозиным.

Дмитрий Рогозин до назначения главой Роскосмоса был вице-премьером. На этой должности он курировал, в частности, гособоронзаказ и военно-промышленный комплекс.

Помимо этого, чиновник в качестве спецпредставителя президента России занимался вопросами Приднестровья, но в связи с переходом в космическую корпорацию потерял эти полномочия.

Напомним, 11 октября произошла авария во время запуска пилотируемого корабля Союз с космодрома Байконур. Сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют.

Результаты расследования аварии объявят на следующей неделе.

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Источник: korrespondent.net