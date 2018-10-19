"Агрессор сдохнет". Ядерная гонка и риск конфликта

Российский лидер Владимир Путин предостерег другие страны от ядерного удара, заявив, что агрессоры "сдохнут, не успев раскаяться", а россияне "как мученики попадут в рай"

Путин напомнил, что в российской концепции нет превентивного удара, но подчеркнул, что в сфере ядерного оружия "Россия обогнала всех".

Тем временем, практически половина бойцов и командиров Вооруженных сил США ожидает, что их страна в 2019 году будет втянута в масштабный военный конфликт с Россией или Китаем. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Ядерный удар отправит россиян в рай

Президент России Владимир Путин рассказал о своих взглядах на международную ситуацию на площадке дискуссионного клуба Валдай.

Среди прочего он признался, что удовлетворен операцией в Сирии, назвал массовый расстрел в Керчи "результатом глобализации", заверил, что американский лидер Дональд Трамп умеет слушать и "не токует как тетерев", заявил, что "Крым - это наше" и о желании наладить отношения с Украиной.

Среди его заявлений выделились слова о возможности ядерного конфликта.

"Мы живем в мире, в основе безопасности которого лежит ядерный потенциал. Россия - одна из крупнейших ядерных держав", - сказал он.

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Путин напомнил, что в российской концепции ядерного оружия нет превентивного удара, есть ответ на встречный удар. Россия будет готова применять ядерное оружие только тогда, "когда удостоверится в том, что потенциальный агрессор наносит удар".

"Конечно, это катастрофа, всемирная. Но мы не можем быть инициаторами этой катастрофы. Потому что у нас нет превентивного удара", - сказал российский президент.

Он предупреил потенциальных агрессоров, что "возмездие неизбежно".

"Мы в этой ситуации как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие. Сами ничего как бы не делаем. Но агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Что он будет уничтожен. Ну а мы - жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют", - сказал Путин.

В ответ на заявление президента России пользователи соцсетей принялись шутить и вспоминать песни МакSим и Земфиры.

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"Есть шутка. Звучит она так. "Вопрос: как вы расслабляетесь? Ответ: я не напрягаюсь". Мы не напрягаем никого. Мы не создаем никаких проблем. Никто не считает нужным предъявлять какие-то доказательства, когда обвиняет нас. Это результат внутриполитической борьбы. Для меня это ясно", - также заявил Путин.

Российский президент также назвал себя самым правильным националистом.

"... самым правильным, самым настоящим националистом и самым эффективным являюсь я. Но это не пещерный национализм, дурацкий и придурочный, который ведет к развалу нашего государства", - сказал он.

Что касается других вопросов, то, по его мнению, стрельба в Керчи является следствием глоболизации и отсутствия хорошего контента ля молодежи.

"Это в том числе результат глобализации. В соцсетях, интернете, вы же видели, что специальные сообщества созданы. Все началось в школах США. Молодые люди с неустойчивой психикой лжегероев для себя создают. Это значит, что мы все вместе плохо реагируем на меняющиеся условия в мире, не создаем полезного контента для молодых людей. Это приводит к трагедиям подобного рода", - сказал он.

Новейшее ядерное оружие России

Путин заявил, что Россия обогнала всех в сфере ядерного оружия.

"И как ответ на строительство ПРО США мы совершенствуем свои ударные комплексы. Некоторые уже стоят у нас на вооружении, некоторые будут поставлены в ближайшие месяцы, я имею в виду систему Авангард. Мы обогнали всех наших партнеров и конкурентов в этой сфере", - сказал он.

По словам российского президента, "высокоточного и гиперзвукового оружия ни у кого нет", кроме России.

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"Некоторые планируют испытать его через полтора-два года, испытания начать, а у нас уже на вооружении стоит. Это высокотехнологичное и современное оружие. Мы в этом смысле чувствуем себя уверенно", - сказал он.

Президент России пояснил, что разработка вооружений, о котором он рассказывал во время послания и которая вызвала массу эмоций на Западе, началась давно - ракетный комплекс Авангард с гиперзвуковым блоком, к примеру, в 2004 году.

Он заверил, что появление аналогов на Западе Россию уже не беспокоит, поскольку она "уже разработала самое мощное на данный момент вооружение".

Гиперзвуковая ракета Кинжал уже стоит на вооружении в Южном федеральном округе РФ, лазерный боевой комплекс также поставлен на вооружение, заявил Путин.

Система Авангард отправлена в серийное производство, а 2020 году вооруженным силам России будет поставлен ракетный комплекс Сармат, добавил он.

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По словам президента РФ, прошли самые важные испытания ядерной двигательной установки, предстоят еще плановые работы, и сомнений в поставке вооружений в положенное время нет.

Гонка ядерных вооружений

В начале октября США заявили, что Россия продолжает разработку новых ракет, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) и способных нести ядерные боеголовки.

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что если Москва продолжит тайно создавать запрещенные договором РСМД системы крылатых ракет, то Вашингтон рассмотрит вариант нанесения удара еще до того, как оружие будет готово к применению.

Американский дипломат предупредила, что США могут уничтожить систему, если она начнет функционировать.

Хатчисон заявила, что США не хотят нарушать договор, но что Россия может заставить пойти на это.

"В будущем наступит момент, когда Америка определит, что она должна двигаться вперед и прийти к этапу, который не разрешен договором в данный момент", - сказала она.

В России ответили, что ждут конкретики по этим обвинениям, подччеркнув, что они безосновательны. Москва имеет к Соединенным Штатам встречные претензии по поводу выполнения этого соглашения.

В феврале Пентагон обнародовал новый документ, посвященный ядерной доктрине США - Обзор ядерной ситуации. США отметили тогда, что их беспокоят заявления России о возможности применения ей ядерного оружия и испытания новых видов вооружений.

"Сегодня Россия модернизирует это оружие, также как и другие стратегические системы. Еще большее беспокойство связано с принятием Россией военных стратегий, которые предполагают достижение успеха за счет расширения ядерного потенциала", - говорится в документе.

Минобороны США предлагает продолжить начатую при Обаме модернизацию уже имеющихся боеголовок и средств доставки, вернуть на боевое дежурство крылатые ракеты морского базирования и поставить на вооружение боеголовки малой мощности.

Ядерное оружие США и России: цифры

По мнению американских аналитиков, Россия в последние годы вложила большие средства в развитие специальных боеприпасов пониженной мощности.

Эксперты США полагают, если Москва воспользуется тактическим ядерным оружием, то у Америки не будет адекватного ответа, что даст РФ значительное преимущество в ведении ядерного конфликта.

По подсчетам американских экспертов Россия сегодня располагает примерно двумя тысячами специальных боеприпасов тактического назначения, тогда как у США на вооружении имеется всего лишь несколько сотен ядерных боеприпасов пониженной мощности, размещенных в Европе.

В начале октября стало известно, что американская гравитационная ядерная бомба B-61-12 прошла последнюю стадию проектной оценки. Национальное управление по ядерной безопасности США объявило, что первый образец такого оружия сойдет с конвейера в марте 2020 года.

Бомба сертифицирована для размещения на стратегических бомбардировщиках B-52 и B-2, на истребителях F-15, F-16, F/A-18, а также на британских и немецких самолетах Tornado согласно с соглашениями НАТО. Ожидается, что F-35 тоже будет сертифицирован для оснащения новой ядерной бомбой.

Военные США ждут войны в 2019

Согласно опросу, опубликованном порталом Military Times, практически половина бойцов и командиров Вооруженных сил США - 46 процентов - ожидают, что их страна в 2019 году будет втянута в масштабный военный конфликт.

Большинство респондентов полагают, что главную угрозу для США представляют Китай и Россия. Однако в опросе не уточняется характер, форма, способы и средства конфликта.

В последнее время отмечается резкое обострение противоречий между США и Россией.

В апреле эксперты говорили, что мир находится на грани крупнейшего столкновения сверхдержав со времен Карибского кризиса.

Другие говорсят, что между США и РФ нет таких острых идеологических, экономических и территориальных противоречий, которые смогли бы вызвать крупномасштабную войну в течение ближайшего года.

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Источник: korrespondent.net