Стало известно о судьбе скандального агента НАБУ Катерины

Скандально известная агент Национального антикоррупционного бюро Катерина (Екатерина Сикорская) продолжает работать в бюро. Об этом рассказал в интервью парламентской газете Голос України директор НАБУ Артем Сытник.
"Она работает. Когда раскрывается какая-то схема, риск разоблачения агента очень велик. И мы это понимаем", - заявил он.
По его словам, агент Катерина - главный свидетель в тех делах, в которых она была задействована под "прикрытием".
В то же время, Сытник утверждает, что НАБУ принципиально не использует в своей деятельности такой инструмент как "провокация взятки".
Кроме того, Сытник заявил о неоднократном обнаружении прослушки в бюро.
"Прослушку" под НАБУ обнаруживали очень много раз. Но мы к этому спокойно относимся. Я всегда говорю коллегам: ребята, мы должны работать с осознанием того, что нас постоянно прослушивают и за нами постоянное наблюдение. И это действительно так. Мы не пытаемся их блокировать, бить, задерживать", - заявил Сытник.
Директор НАБУ допускает, что сотрудников бюро прослушивали сотрудники полиции, СБУ и военной разведки.
В свою очередь Сытник уверяет, что НАБУ законно установило прослушку в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуроры Назара Холодницкого.
По последнему случаю, который произошел в сентябре, ведется служебное расследование.
Напомним, агент Катерина стала известна после так называемого янтарного дела, из-за которого двух нардепов - Борислава Розенблата и Максима Полякова - лишили неприкосновенности. Фигуранты дела до сих пор не наказаны.
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Источник: korrespondent.net
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