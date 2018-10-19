Константинополь не будет разрывать отношения с РПЦ

Константинополь продолжает состоять в общении с Русской православной церковью, несмотря на ее решение о разрыве евхаристического общения. Об этом говорится в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе к пастве, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 19 октября.

"Дорогие братья и сестры, извещаем вас о том, что наша архиепископия-экзархат, находящаяся в юрисдикции Вселенского патриархата, состоит в полном общении со всей Православной церковью. Также извещаем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе", - сказано в документе.

Отмечается, что все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах.

Экзархат Константинополя призывает всех священников, диаконов, монахов, монахинь и верующих русского экзархата в Западной Европе молиться о единстве Церкви.

Напомним, 15 октября РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение было принято из-за начала процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.

По мнению представителя Киевской Патриархии, ситуация "рано или поздно будет исправлена и РПЦ вернется в общение".

Сегодня о разрыве общения с Константинополем объявила Русская православная церковь за границей.

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Источник: korrespondent.net