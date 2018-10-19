Кабмин собирается на экстренное заседание - СМИ

Кабинет министров Украины проведет экстренное заседание в пятницу, 19 октября, из-за цены на газ. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники среди членов правительства.

По их словам, заседание касается цены на газ и запланировано оно на 16:00.

На уточнение УП, собирается ли премьер выносить вопрос о повышении цены на газ, один из источников сказал, что никто этого не знает.

Другие источники УП и в правительстве, и в парламенте утверждают, что цену на газ могут поднять на 23%.

На сайте правительства сообщений о заседании нет.

Ранее Кабмин продлил действующие цены на газ для населения до 27 октября 2018 года.

Также сообщалось, что в конце сентября Кабмин отложил повышение цен на газ на три недели.

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Источник: korrespondent.net