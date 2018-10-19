Стало известно состояние раненых в Керчи

Госпитализированы еще двое пострадавших при бойне в керченском политехническом колледже.Таким образом, на сегодняшний день пострадавшими считаются 45 человек. Об этом сообщает "Минздрав" Крыма в пятницу, 19 октября.
"В Керченскую больницу продолжают поступать пострадавшие в политехническом колледже. За медицинской помощью обратилось двое пострадавших: девушка 2000 года рождения и женщина 1958 года рождения. У девушки - состояние удовлетворительное, у женщины средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Всего в медучреждениях Крыма на данный момент проходят лечение 22 человека. Еще 23 человека перевезли после трагедии из больниц Крыма в медучреждения Краснодарского края и Москвы.
В свою очередь, как сообщает Интерфакс, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в Керченском колледже.
По ее словам, шестеро пострадавших девочек в возрасте от 14 до 19 лет находятся в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Трое из них в состоянии крайней степени тяжести, трое в стабильно тяжелом состоянии. "Всем проведена хирургическая обработка ран, поставлены устройства для стабилизации скелетов. Весь комплекс мер был проведен... Трое на аппаратном дыхании. Но есть признаки активизации головного мозга", - сказала Скворцова.
"Состояние ни у кого не хуже, стабилизировалось, с некоторыми признаками улучшения у тех, кто в крайне тяжелом состоянии находился", - сказала Скворцова. По ее словам, с больными, находящимися в сознании, а также родителями подростков работают психологи с момента госпитализации. "(В Москву) Начинают приезжать родители. С ними тоже проводится работа психологов", - сказала она.
Как известно, во время массового убийства в Керчи погиб 21 человек. Сегодня в городе проходит церемония прощания с 18 погибшими в колледже.
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Источник: korrespondent.net
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