Лукашенко хочет отправлять студентов в армию на каникулах

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил отправлять студентов на военную службу во время каникул - с целью борьбы с уклонистами от армии. Об этом он заявил в пятницу, 19 октября, в ходе общения со студентами в Гродно, передает БелТА.
"Скосить от армии - потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девушка хочет, чтобы рядом с ней был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил. И поэтому сейчас я думаю, а как ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками. Мы же им отсрочку даем, а потом им после того, как закончат вуз, уже не хочется служить, они ищут различные способы...", - сказал Лукашенко.
Он считает, что отправлять студентов в армию можно на пару месяцев во время летних каникул. Так, после первого курса они смогут получить начальную военную подготовку, после второго - освоить военную специальность.
Продолжить армейские сборы, убежден глава Беларуси, можно и на следующих курсах: так молодые люди фактически побывают в армии, не отрываясь от учебы.
"После окончания вуза, когда он уже понюхает этот порох, он будет хорошим специалистом. Он получает офицерское звание и где-то еще три месяца после вуза служит как офицер, готовит молодежь и так далее", - подчеркнул Лукашенко.
Ранее в Ужгороде во время осеннего призыва в военкомат не прибыли 68% молодых людей. Об этом шла речь на совместном совещании по выполнению планового задания по призыву граждан на срочную военную службу.
Также сообщалось, что в Киеве более 33 тысяч жителей (80%) уклоняются от призыва на военную службу.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.