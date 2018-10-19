Лукашенко хочет отправлять студентов в армию на каникулах

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил отправлять студентов на военную службу во время каникул - с целью борьбы с уклонистами от армии. Об этом он заявил в пятницу, 19 октября, в ходе общения со студентами в Гродно, передает БелТА.

"Скосить от армии - потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девушка хочет, чтобы рядом с ней был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил. И поэтому сейчас я думаю, а как ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками. Мы же им отсрочку даем, а потом им после того, как закончат вуз, уже не хочется служить, они ищут различные способы...", - сказал Лукашенко.

Он считает, что отправлять студентов в армию можно на пару месяцев во время летних каникул. Так, после первого курса они смогут получить начальную военную подготовку, после второго - освоить военную специальность.

Продолжить армейские сборы, убежден глава Беларуси, можно и на следующих курсах: так молодые люди фактически побывают в армии, не отрываясь от учебы.

"После окончания вуза, когда он уже понюхает этот порох, он будет хорошим специалистом. Он получает офицерское звание и где-то еще три месяца после вуза служит как офицер, готовит молодежь и так далее", - подчеркнул Лукашенко.

Ранее в Ужгороде во время осеннего призыва в военкомат не прибыли 68% молодых людей. Об этом шла речь на совместном совещании по выполнению планового задания по призыву граждан на срочную военную службу.

Также сообщалось, что в Киеве более 33 тысяч жителей (80%) уклоняются от призыва на военную службу.

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Источник: korrespondent.net