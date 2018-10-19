В Украине в пятницу, 19 октября, завершились многонациональные учения Чистое небо-2018. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.
Церемония закрытия состоялась на военных аэродромах Староконстантинова (Хмельницкая область) и Гавришевки (Винницкая область).
Многонациональные учения проходили в течение 8-19 октября. В них приняли участие около 700 представителей из 9 стран, среди которых Бельгия, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, Великобритания, США и Украина.
"Во время двухнедельного периода проведения обучения усилия личного состава были сосредоточены на поддержании суверенитета воздушного пространства, выполнении воздушных перевозок, осуществлении непосредственной авиационной поддержки, выполнении поисково-спасательных задач, аэромедицинской эвакуации, мероприятий по кибернетической обороне, командованию и управлению авиацией и привлекаемыми подразделениями", - говорится в сообщении.
Cмотрите фотогалерею: В Украине завершились учения Чистое небо-2018
Напомним, во время международных учений Чистое небо-2018 в Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ. Жертвами происшествия стали два пилота.
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Источник: korrespondent.net
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