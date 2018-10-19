Хуг рассказал, за сколько можно урегулировать ситуацию на Донбассе

Боевые действия на Донбассе можно прекратить в течение одного часа. Такое мнение высказал первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии в Украине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Хуг в интервью Голосу Америки.

При этом, подчеркивает Хуг, на полное завершение урегулирования конфликта уйдет гораздо больше времени.

После завершения конфликта, по его мнению, наступит время решения других проблем, связанных с ним. В качестве примера приводит разминирование территорий. При этом он уклоняется от ответа о виновной стороне, говоря, что "это не помогает ему решить задачи, которые стоят".

Хуг также рассказал, что после сложения своих полномочий в СММ 31 октября намерен путешествовать по Украине, чтобы "увидеть не только войны и лишения".

Напомним, новым заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине станет Марк Этерингтон.

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Источник: korrespondent.net