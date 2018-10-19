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19. 10. 2018

В Росии произошел взрыв на пиротехническом заводе

На пиротехническом заводе Авангард в населенном пункте Малые Колпаны в Ленинградской области РФ произошел взрыв. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу администрации региона.

"Взрыв на заводе Авангард, производящем пиротехнику", - заявил собеседник агентства.

В связи с происшествием создан оперативный штаб, обстоятельства выясняются. Информации о пострадавших нет.

"На место выехали МЧС и пожарные службы", - сказали в администрации.

В то же время телеграмм-канал Mash сообщает, что в результате взрыва пострадали как минимум пять человек.

"Три человека находятся под завалами на территории гатчинского завода Авангард. Взрыв произошел в четырехэтажном производственном здании. В это время там находились люди. Одного человека увезли в больницу", - говорится в сообщении.
 

Cмотрите фотогалерею: В Росии произошел взрыв на пиротехническом заводе

 
 
 
Авангард - крупнейший в России производитель пиротехники.
 
Напомним, 31 августа в России за день произошли взрывы на двух военных заводах. В результате взрыва на оборонном заводе им. Свердлова по производству взрывчатки и боеприпасов в Дзержинске Нижегородской области погибли три человека. Также трое рабочих погибли в результате взрыва на самарском предприятии ПАО Кузнецов, которое является крупнейшим предприятием авиационного и космического двигателестроения. 
 
 

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Источник: korrespondent.net

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