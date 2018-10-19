Долги перед шахтерами продолжают расти

Задолженность по зарплатам перед шахтерами составляет 488 миллионов гривен. Об этом во время комитетских слушаний по государственному сектору угольной промышленности в пятницу, 19 октября, заявил глава Минэнерго Игорь Насалик, передает РБК-Украина.

Он добавил, что из 1,4 млрд гривен, которые выделены на погашение задолженности, были направлены только 133 млн.

"Вопрос погашения долгов по заработной плате - это вопрос бюджета", - добавил Насалик. не уточнив, когда рассчитаются с шахтерами.

Отметим, 21 сентября Насалик сообщал, что задолженность составляет 350 миллионов гривен.

Как сообщалось, горняки шахты Котляревская предприятия Селидовуголь в Донецкой области более недели перекрывали трассу Донецк – Днепр, требуя выплатить долги по заработной плате.

А горняки шахты Капитальная отказались спускаться в забой из-за долгов в 90 миллионов.

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Источник: korrespondent.net