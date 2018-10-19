Девушка-робот провела для украинских студентов чайную церемонию на выставке в Токио

Участие в нем приняли 820 студентов из 28 ведущих технических вузов Украины.
Команды, которые презентовали лучшие программные разработки в финале проекта, в награду от Фонда получили четырехдневную поездку на выставку передовых информационных технологий Ceatec Japan 2018.
Экспозиция традиционно привлекает к участию лидеров мирового рынка в сфере информационно-коммуникационных технологий и электронной промышленности. В этом году около 800 экспонентов представили концепцию «Общества 5.0» – высокотехнологичного общества будущего, а также собственное решение глобальных проблем с помощью современных технологий.
Особый интерес у юных украинских айтишников вызвали киберфизические системы, технологии работы с большими данными, робототехника и искусственный интеллект. Студенты ознакомились с интересными новинками компаний Sharp, Mitsubishi, Tesla, NEC, Sony, Hitachi, Fujitsu и др., в том числе с незаменимыми в быту помощниками-роботами, электромобилями, передовыми разработками в электронике. Для юных программистов провела чайную церемонию девушка-робот на стенде Национального института передовых промышленных наук и технологий (AIST), а представители компании Mitsubishi Motors Corporation прочитали интересную лекцию.
«Спасибо Фонду Бориса Колесникова за проведение конкурса «Программист» и поездку на выставку Ceatec Japan 2018. Концепция «Общества 5.0» важна тем, что технологии обеспечивают максимальный комфорт при удовлетворении любых потребностей населения, делают любой сервис удобным и доступным. Мы увидели, что в этом направлении работают многие страны – не просто развивают технологию, но и адаптируют ее к нуждам разных категорий населения. В этом направлении мы работали на конкурсе, пример тому наш проект «Доступный город». Мы получили ценный опыт: написали социально полезное приложение, общались с членами других команд (в финале их было 20), а теперь видим, что информационные технологии в «Обществе 5.0» должны решать любые важные для человека задачи. Уверена, что IT-технологии – самый оптимальный и эффективный путь для развития экономики Украины и улучшения качества жизни», – рассказала Елена Балаболко, студентка Донбасской государственной машиностроительной академии (г. Краматорск).
С мнением студентки согласен и Президент благотворительного Фонда Борис Колесников. «Специалисты считают, что в ближайшее время около четверти миллиона украинцев будут работать в сфере IT. Победителям нашего конкурса «Программист» гарантирован завтрашний день. И от нас всех зависит, останутся они в Украине в дальнейшем или нет. Мы не зря выбрали Токио в качестве призовой поездки для программистов. Ведь Япония – самый яркий пример роста и развития. После Второй мировой войны страна была разрушена, пребывала в полной нищете, без какой-либо инфраструктуры. За несколько десятилетий она смогла построить одну из сильнейших экономик мира – образец для наследования», – отметил Борис Колесников.
Для ребят также была организована экскурсия по достопримечательностям, которые считаются визитной карточкой Токио: острову Одайба с копией Статуи Свободы, крупнейшему храму Мэйдзи, Восточному саду в Императорском дворце, району Сибуя.
Напомним, в 2018 году Фонд Бориса Колесникова впервые провел конкурс среди молодыхпрограммистов. В числе победителей оказались две команды из Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» – «Телега» и «Belov's Four», «BITE.us» из Одесского национального политехнического университета; а также «KorLab» (Приазовский государственный технический университет, г. Мариуполь), «Команда ДонНТУ» (Донецкий национальный технический университет, г. Покровск) и «KIT» (Донбасская государственная машиностроительная академия, г. Краматорск).
Источник: korrespondent.net
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