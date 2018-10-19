В Минсоцполитики посчитали, сколько украинцев получают социальную помощь

В Украине почти две трети населения получают различные виды социальной помощи. Об этом заявил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко, пишет Укринформ в пятницу, 19 октября.
По его словам, сейчас в Украине зафиксировано почти 7 млн домохозяйств, получающих жилищные субсидии. Также около 3000 семей получают пособие для малообеспеченных, а также почти 400 тысяч женщин - помощь одиноким матерям.
"Вообще, если охарактеризовать систему социальных выплат или социальной помощи, то в бюджете на 2018 год предусмотрены соответствующие расходы почти 130 млрд гривен", - отметил Музыченко.
По его словам, около половины этой суммы составляют расходы на предоставление льгот и жилищных субсидий.
Напомним, в течение 8 месяцев 2018 года число семей, которым были назначены субсидии на оплату коммунальных услуг, уменьшилось на 58,1%.
Также сообщалось, что в семи областях Украины роженицы начали получать "пакеты малыша".
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Источник: korrespondent.net
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