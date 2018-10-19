В Украине изменились условия оформления субсидий

Правительство на заседании внесло изменения в условия оформления субсидий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики в пятницу, 19 октября.

"По результатам первого этапа верификации субсидиантов правительство усовершенствовало условия оформления правительственной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

Согласно изменениям, с 1 октября при расчете жилищной субсидии не учитываются в совокупном доходе уплаченные алименты и специальная бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота.

Субсидию на общих основаниях также теперь могут получить те граждане, у которых есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя.

Среди прочего, право на пособие от правительства имеют те семьи, у которых отопительная, а не общая площадь жилья не превышает 120 кв. м для квартиры и 200 кв. м для индивидуального дома.

Кроме того, на площадь сверх нормы, но не более 30% нормы, имеют право граждане, которые получают пенсию по потере кормильца, кто достиг пенсионного возраста или получает пенсию по выслуге лет, а также те, кто получает государственную социальную помощь по инвалидности с детства и детям с инвалидностью.

"В случае если у члена домохозяйства нет доходов, потому что он находится в сложных жизненных обстоятельствах из-за болезни, или в составе домохозяйства есть трудоспособные алко- или наркозависимые (при наличии справки от врача), онкобольные (при наличии заключения), субсидию имеет право назначить Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий", - указано в сообщении.

Изменения также касаются уплаты обязательного платежа. В частности, с 1 октября, если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа, субсидиант имеет право платить только стоимость фактически потребленной услуги.

Кроме того, без обязательной уплаты ЕСВ субсидию теперь могут получить: безработные в сельской местности, райцентре, поселках городского типа; безработные в городе при условии пребывания на учете в центре занятости; граждане, которые работают за рубежом и платят там ЕСВ.

В министерстве подчеркивают, что если субсидия на новый 2018-2019 год уже назначена, то ее размер на отопительный сезон управлением социальной защиты населения в октябре рассчитает автоматически, без повторного обращения с документами.

Отметим, бюджет на 2019 год предусматривает расходы на субсидиина оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 55 миллиардов гривен.

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Источник: korrespondent.net