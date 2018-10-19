По нападению на полицейских в Ровенской области завели еще два дела

Правоохранители в целом открыли три уголовных производства по факту нападения на полицейских в Заричненском районе Ровенской области. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщает пресс-служба областной полиции.
"По данному факту следователи начали досудебные расследования в уголовных производствах по статьям массовые беспорядки, сопротивление работнику правоохранительного органа, вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа и угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Полицейские устанавливают все обстоятельства уголовного преступления и лиц, причастных к его совершению", - говорится в сообщении.
При этом в полиции отметили, что среди неизвестных людей, которые повредили три служебных автомобиля, правоохранителям удалось установить ряд лиц. По ним будет приниматься соответствующее процессуальное решение.
Кроме того, полицейские решили выставить дополнительный блокпост безопасности во избежание подобных правонарушений.
Напомним, около 200 неизвестных в балаклавах и с палками в руках сопротивлялись правоохранителям в Ровенской области. Они заблокировали проезд служебного автомобиля, бросали камни и повредили служебные авто.
Напомним, в июне возле села Федоровка Ровенской области в стычке с копателями янтаря пострадали восемь полицейских. Местные жители, недовольных действиями силовиков в противодействии незаконной добыче янтаря, перекрыли автодорогу Киев-Ковель-Ягодин.
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Источник: korrespondent.net
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